МИД опроверг слова Блинкена о религиозных преследованиях в России

Москва, 30 ноября. Преследования по религиозному признаку в Российской Федерации отсутствуют, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Таким образом в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в РФ. По словам Аскальдовича, российскую сторону возмущает категоричная формулировка Вашингтона «вопиющие нарушения свободы вероисповедания».

«Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления», — объяснил он.

Ранее Блинкен также рассказал, что Соединенные Штаты обеспокоены появлением в Сети сообщений, которые касаются России и Украины. По его словам, Вашингтон действительно обеспокоен «некоторой риторикой» Москвы.