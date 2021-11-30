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МИД опроверг слова Блинкена о религиозных преследованиях в России

Политика
МИД опроверг слова Блинкена о религиозных преследованиях в России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Москва, 30 ноября. Преследования по религиозному признаку в Российской Федерации отсутствуют, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Таким образом в беседе с РИА Новости он прокомментировал заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в РФ. По словам Аскальдовича, российскую сторону возмущает категоричная формулировка Вашингтона «вопиющие нарушения свободы вероисповедания».

«Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к "узникам совести". Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления», — объяснил он.

Ранее Блинкен также рассказал, что Соединенные Штаты обеспокоены появлением в Сети сообщений, которые касаются России и Украины. По его словам, Вашингтон действительно обеспокоен «некоторой риторикой» Москвы.

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