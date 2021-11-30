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Нефть марки Brent упала в цене до сентябрьских показателей

Экономика
Нефть марки Brent упала в цене до сентябрьских показателей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Стоимость нефти сорта Brent снизилась на международном рынке. Показатели вернулись к значениям, которые до этого фиксировали в сентябре.

Фьючерсы на марки Brent и WTI падают в цене: в первом случае — на 3,55%, во втором — на 3,35%. Фьючерсы на поставку нефти Brent в феврале торгуются на уровне 70,62 доллара за баррель, а фьючерс на WTI достиг уровня 67,61 доллара. Такие сведения предоставила лондонская биржа ICE.

Падение стоимости черного золота началось в конце прошлой недели. Эксперты предполагают, что негативный эффект оказали новости о распространении нового штамма коронавируса.

Аналитик «Райффайзенбанка» Андрей Полищук считает, что увеличение добычи будет заморожено как минимум до того момента, пока не станет понятно, насколько штамм «Омикрон» опасен. Такое решение может вступить в силу уже с декабря, цитирует его «ФедералПресс».

Альянс ОПЕК+ ранее ухудшил прогноз по мировому спросу на нефть в условиях медленного восстановления потребления в КНР и Индии.

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Все новости / Экономика / Нефть марки Brent упала в цене до сентябрьских показателей
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