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Лавров: США со всех сторон обложили Россию своими базами и нагнетают военную истерию

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Политика
Лавров: США со всех сторон обложили Россию своими базами и нагнетают военную истерию
twitter.com  /  @RusBotschaft

Москва, 30 ноября. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США обложили Россию со всех сторон своими военными базами и нагнетают истерию вокруг ситуации с якобы «агрессивными» планами Москвы.

В ходе выступления перед участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова «Диалог во имя будущего» российский дипломат отметил, что агрессивная политика США является фактом, который известен даже школьникам.

«Это, наверное, уже факты, которые любому школьнику известны, и, тем не менее, постоянно нагнетается вот эта истерия (у границ России — Прим. ред.)», — сказал глава МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Украины или каких-либо других стран. По его словам, заявления о якобы готовящемся «вторжении» распространяются западными СМИ для нагнетания обстановки.

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