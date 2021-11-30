Собчак призналась, что завидует счастью Авдотьи Смирновой в браке с Чубайсом

Москва, 30 ноября. Знаменитая телеведущая Ксения Собчак тепло высказалась о супруге режиссера Авдотьи Смирновой Анатолии Чубайсе. Услышав слова кинематографиста о муже, светская львица призналась, что завидует.

Автор фильмов «Кококо» и «История одного назначения» стала гостьей программы Собчак на YouTube. Женщины обсудили вопросы не только творческой жизни, но и семейной. Смирнова отметила, что супруг ее всегда поддерживает и даже ездит к ней на съемочную площадку.

«Вся моя группа к этому привыкла, он уже всех знает. Когда я выходила за него замуж, сказала: «Ты еще женишься на моих близких семерых друзьях». Он всегда вписывается, всегда поможет», — добавила 52-летняя героиня шоу.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

«Блондинку в шоколаде» удивило поведение Чубайса. Журналистка эмоционально высказалась о супруге своей собеседницы, отметив, что чиновник — очень нежный человек.

«Страшно завидую тебе! — заявила Собчак Смирновой. — Не представляю, чтобы ко мне на съемки приехал муж. Это реально очень круто».

Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова в 2019 году. До этого телеведущая была супругой актера Максима Виторгана, от которого у нее родился сын Платон. Собчак призналась, что задумывается о рождении второго малыша.

В разговоре со Смирновой Собчак обсудила журналистов, работающих на федеральных каналах. Речь зашла и о Владимире Соловьеве. По мнению режиссера, ведущий — нездоровый человек, пишет «Вечерняя Москва».