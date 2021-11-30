Полина Гриффис рассказала о причинах ухода из группы A'Studio

Москва, 30 ноября. Певица Полина Гриффис, которая долгое время была солисткой группы A’Studio, рассказала, почему покинула коллектив, пишет Teleprogramma.pro.

По словам артистки, в какой-то момент ее стали приглашать на корпоративные выступления отдельно от группы. Заказов было много, но очевидно, что фронтмен одного из самых старых отечественных поп-коллективов Байгали Серкебаев был категорически против таких поездок. Певица стала без спроса посещать мероприятия, брав с собой одного из участников группы — Томаса.

«В итоге мне пришлось из группы уйти. Не только поэтому — у меня было большое желание делать свою музыку. А в составе A’Studio я не могла этим заниматься», — вспоминает Гриффис.

Группа A'Studio прошла долгий путь от советского и казахского ВИА до одной из самых популярных групп на постсоветском пространстве. Они собрались в 1982 году в Алма-Ате, а после музыкального фильма «Джулия», снятого в 1993 году, стали суперпопулярными.

С Полиной Гриффис музыканты познакомились в 2000 году, когда коллектив покинул вокалист и саксофонист Батырхан Шукенов.

«Мы чувствовали, что он что-то замышляет, но Батыр уверял нас, что все в порядке и волноваться не о чем — уходить он не собирается», — ранее сообщал лидер A’Studio Байгали Серкебаев.

Для коллектива потеря важного звена стала серьезным ударом и, перебирая все возможные варианты, они остановились на Полине Гриффис, которую встретили в США. Девушка идеально вписывается в коллектив, и с гастролями они отправились теперь не только по России и СНГ, но и в Европу, и за океан.

В 2004 году на ее смену пришла вокалистка Кэти Топурия. Ранее она рассказала, как ее творчество зависит от личной жизни.