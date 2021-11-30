Россиянам старше 21 года назвали условия получения выплаты в 10 тысяч рублей

Москва, 30 ноября. Жителям России назвали условия разового получения 10 тыс. рублей. Для этого гражданину должно исполниться 21 год.

Именно с этого возраста россияне с 29 ноября могут оформить в Сбербанке кредитную карту, на которую получат минимум 10 тысяч, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на PRIMPRESS. Приятный бонус состоит в том, что первое время платить проценты не придется.

Процесс оформления карты требует буквально нескольких минут. Это можно сделать даже онлайн, через мобильное приложение «Сбера», причем бесплатно. Таким же будет и обслуживание «пластика» в первый год использования. Максимальная сумма, на получение которой россияне могут рассчитать, составляет 1 млн руб. Гасить кредит без процентов можно в течение первых трех месяцев после снятия средств.

Сбербанк ранее объявил о повышении с 30 ноября ставок по ряду вкладов. Изменения коснулись «СберВклада» и «СберВклада Прайм».

Полезные советы о том, на что обращать внимание при выборе кредитной карты и как ей лучше пользоваться, приводит телеканал «Санкт-Петербург».