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Нападающий Смолов объяснил поражение «Локомотива» в матче против «Арсенала»

Спорт
Нападающий Смолов объяснил поражение «Локомотива» в матче против «Арсенала»
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 30 ноября. Форвард клуба «Локомотив» Федор Смолов оценил исход матча с «Арсеналом» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Спортсмен связал поражение команды с уровнем тренировок.

«Локомотив» встретился с «Арсеналом» 29 ноября на территории тульского клуба. Игра завершилась поражением «железнодорожников».

Позднее футбольные болельщики поинтересовались у Смолова, почему команда показала настолько низкое качество игры. В ответ форвард на повышенных тонах объяснил причины неудачи клуба.

«Как тренируемся, так и играем», — заявил спортсмен.

«Арсеналу» удалось забить три мяча в ворота «Локомотива», матч завершился со счетом 3:1. «Железнодорожники» забили единственный гол незадолго до финального свистка, передает RT.

Бывший тренер «Локомотива» Ральф Рангник готовится приступить к работе в должности главного наставника клуба «Манчестер Юнайтед». «Железнодорожники» рассчитывают, что этот трансфер повысит престиж команды на европейской арене.

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Смолов футбол локомотив арсенал
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