Москва, 30 ноября. Украина сама провоцирует напряженность на линии фронта в Донбассе, но США и Британия хотят представить виновницей всех бед Москву, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

В сообщении ведомства говорится, что эмиссары Британии и США на встрече с послами стран Евросоюза в Киеве пытались сеять панику, манипулируя ложными сведениями о якобы приближающемся полномасштабном «вторжении» России на Украину. При этом в СВР подчеркнули, что европейские страны находятся в замешательстве.

«Они сознают, что американцы и британцы искусственно раздувают истерию, дабы представить Россию виновницей всех бед, если киевские авантюристы нападут на Донбасс», — говорится в сообщении.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что сообщения о якобы готовящемся «нападении» РФ на Украину являются злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США. По его словам, американцы хотят спровоцировать новую трагедию в Донбассе, передает ytro.news.