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Пентагон проведет расследование авиаударов США по мирным жителям в Сирии

Весь мир
Пентагон проведет расследование авиаударов США по мирным жителям в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 30 ноября. Министр обороны США Ллойд Остин распорядился провести обзор военных бомбардировок по объектам «Исламского государства»1 (ИГ1, террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии в марте 2019 года, в результате которых, как недавно сообщила газета The New York Times (NYT), погибли десятки мирных жителей.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил о проведении расследования, которое возглавит глава командования сухопутных войск США генерал Майкл Гаррет. Последнему было поручено в течение 90 дней установить наличие возможных нарушений при авиаударе, который был осуществлен спецподразделением Task Force 9 в районе населенного пункта Аль-Багуз в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

Расследование NY Times

Ранее в этом месяце американские военные допустили, что в 2019 году мирные жители могли погибнуть в результате бомбардировок в Аль-Багузе, недалеко от иракской границы. В то время Штаты, поддерживаемые отрядами курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) на земле, проводили авианалеты на объекты ИГ в республике.

«Вероятно, большинство убитых в результате удара были боевиками. Однако также весьма вероятно, что были дополнительные жертвы среди гражданского населения», — заявил 14 ноября представитель вооруженных сил США Билл Урбан.

По утверждению американских военных, в результате такой атаки были ликвидированы 16 террористов, а также убиты четыре мирных жителя. При этом расследования, ранее проводившиеся в ВС США, так и не смогли окончательно установить статус более чем 60 жертв — их не относят ни к террористам, ни к гражданским лицам.

Заявление Урбана прозвучало на следующий день после того, как издание NYT со ссылкой на анонимные источники и секретные документы опубликовало отчет, в котором обвинило американских военных в сокрытии авиаудара по мирным жителям.

Газета сообщила, что в результате атаки погибла «толпа женщин и детей», а именно 64 человека.

«Без предупреждения американский штурмовик F-15E … сбросил 500-фунтовую (226 кг — Прим. ред.) бомбу на толпу, проглотив ее в содрогающемся взрыве. Когда дым рассеялся, несколько человек, спотыкаясь, бросились прочь в поисках укрытия. Затем самолет, следовавший за ними, сбросил одну 2000-фунтовую (901 кг — Прим. ред.) бомбу, затем другую, убив большинство выживших», — писала NYT.

Угроза для гражданских

Известия о том, что Соединенные Штаты под предлогом борьбы с терроризмом атаковали дома мирных сирийских граждан, не является новинкой. В мае член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Дмитрий Саблин представили книгу «Преступления международной коалиции во главе с США в Сирии».

Труд основан на реальных историях более 100 сирийцев и является неопровержимым доказательством того, как американцы и их союзники уничтожали больницы, школы, рынки, мечети и дома гражданских лиц. В соответствии с международным гуманитарным правом это квалифицируется как военные преступления.

Впрочем, западные правозащитные группы также неоднократно обвиняли возглавляемую США международную коалицию в убийстве мирных жителей в ходе бомбардировок. Например, расследование, проведенное организацией Amnesty International в 2019 году, раскрыло, что военный блок лишил жизни порядка 1 600 мирных жителей в Ракке.

При этом международная коалиция признавала, что только с августа 2014 года по апрель 2019-го западные военные «ненамеренно» убили 1 302 гражданских лица в Сирии и Ираке во время бомбардировок объектов ИГ. Специалисты уверяют, что реальное число жертв среди мирного населения гораздо больше.

Просчеты США при организации смертоносных атак, безусловно, касаются не только Сирии. Совсем недавно NYT опубликовала расследование, в ходе которого выяснилось, что 29 августа этого года в Кабуле американцами был нанесен авиаудар не по боевикам «Вилаят Хорасан» (ответвление террористической группировки ИГ, запрещенной в РФ), а по работнику американской НКО и его семье. В результате данной атаки погибли по меньшей мере 10 ни в чем неповинных людей.

Примечательно, что Вашингтон так и не понес никакой ответственности за военные преступления в отношении мирных граждан. Как считает публицист и депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман, руководство США (и в целом англосаксы) не видит проблемы в «сопутствующих потерях», а также считает другие народы малоценными.

Важно отметить, что американские военные находятся на территории Сирии на незаконных основаниях. В провинции Дейр эз-Зор Соединенными Штатами совместно с курдскими СДС производится нелегальная добыча нефти, которая вывозится из страны через иракскую границу для последующей перепродажи. Кражу ресурсов сирийцев Вашингтон пытается прикрыть «борьбой с ИГ», однако от военных действий ВС США страдают не террористы и радикалы, а мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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