Медиагруппа «Патриот» и телекомпания «Областное телевидение» объявили о партнерстве

Санкт-Петербург, 30 ноября. Медиагруппа «Патриот» и телекомпания «Областное телевидение» стали информационными партнерами. Об этом сообщил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Телекомпания является общедоступным каналом Свердловской области. Работники «Областного телевидения» занимаются развитием телеэфира и интегрируют контент в интернет-пространство. На портале телекомпании 24 часа в сутки ведется вещание.

«Мы очень рады началу сотрудничества с телекомпанией «Областное телевидение». Мы постоянно расширяем географию сотрудничества и очень рады началу работы. Свердловская область – один из крупнейших в нашей стране регион, с третьим по величине городом страны Екатеринбургом, в котором работает множество профессиональных СМИ, и одним из них является ОТВ», — подчеркнул глава Медиагруппы «Патриот» Столярчук.

Уровень доверия зрителей к телеканалу регулярно повышается. Более 50% граждан уверены, что ОТВ лучше других информирует о событиях Свердловской области. Рекомендовать телеканал жителям других российских регионов готовы 35% граждан.

Как сообщалось ранее, новым партнером медиагруппы стал экспертный информационный канал «УралПолит.Ru». Агентство было основано в 2002 году.