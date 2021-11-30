Володин назвал закон о федеральном бюджете одной из наиболее важных инициатив в ноябре

Москва, 30 ноября. Закон о федеральном бюджете стал одним из наиболее важных инициатив среди тех, которые были приняты депутатами в ноябре, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в рамках инициативы предусмотрено выделение средств для реализации поправок президента РФ Владимира Путина об индексации МРОТ и прожиточного минимума.

«В следующем году опережающими темпами по сравнению с инфляцией они будут увеличены на 8,6% до 13 тысяч 890 рублей и 12 тысяч 654 рублей соответственно», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год. По сообщению пресс-службы нижней палаты парламента, из 1000 предложенных поправок было принято 589, пишет НСН.