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Володин назвал закон о федеральном бюджете одной из наиболее важных инициатив в ноябре

Политика
Володин назвал закон о федеральном бюджете одной из наиболее важных инициатив в ноябре
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 30 ноября. Закон о федеральном бюджете стал одним из наиболее важных инициатив среди тех, которые были приняты депутатами в ноябре, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в рамках инициативы предусмотрено выделение средств для реализации поправок президента РФ Владимира Путина об индексации МРОТ и прожиточного минимума.

«В следующем году опережающими темпами по сравнению с инфляцией они будут увеличены на 8,6% до 13 тысяч 890 рублей и 12 тысяч 654 рублей соответственно», — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год. По сообщению пресс-службы нижней палаты парламента, из 1000 предложенных поправок было принято 589, пишет НСН.

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