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Авторы The Guardian удивились музыке, которую выбрала Меркель для прощальной церемонии

Политика
Авторы The Guardian удивились музыке, которую выбрала Меркель для прощальной церемонии
wikipedia.org  /  Пресс-служба Президента России

Лондон, 30 ноября. Врио канцлера Германии Ангела Меркель выбрала необычную музыку для торжественной церемонии прощания. Авторы британской газеты The Guardian вынесли на поверхность смысл песен.

Журналисты удивились выбору Меркель и отметили, что решение врио канцлера заставило немцев задуматься, так ли хорошо они знали политика. Песня панк-рок певицы Нины Хаген стала поводом для особенно оживленных дискуссий.

Композиция была популярной в Восточной Германии 1970-х. Песню Du hast den Farbfilm vergessen, что в переводе означает «Ты забыл цветную пленку» ранее воспринимали как скрытую критику социалистической республики. Сейчас в ней увидели скрытую попытку Меркель упрекнуть коллег мужского пола в том, что они недостаточно хорошо справляются с работой.

«Никто не поверит, как красиво здесь было», — поет Нина Хаген.

Авторы The Guardian, как и читатели, удивились выбору врио канцлера. Меркель также выбрала популярный христианский гимн XVIII века Großer Gott, wir loben Dich «Святой Бог, мы славим имя твое» и песню Für mich soll's rote Rosen regnen «Для меня будет идти дождь из красных роз».

Торжественная церемония «Вечерняя заря» будет более скромной, чем полагается из-за пандемии. Всего 200 гостей будут присутствовать на мероприятии.

Меркель ранее заявила о готовности Германии вести диалог с Россией, передает НСН. Однако врио канцлера предупредила о возможных санкциях ЕС из-за Украины.

Главы стран Евросоюза в октябре попрощались с Меркель. Президенты и премьер-министры стоя аплодировали политику после 16 лет на посту канцлера Германии.

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меркель музыка прощание
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