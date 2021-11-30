Украинское предприятие «Луч» провело испытания новой ракеты с американского БТР

Киев, 30 ноября. Специалисты украинского конструкторского бюро (ГККБ) «Луч» провели испытания новой управляемой ракеты, которая заинтересовала потенциального заказчика.

В сообщении издания Defence Blog говорится, что украинский боеприпас испытали на платформе бронетранспортера (БТР) M113 американского производства. По имеющейся информации, ракета была выпущена из пусковой установки БТР, который был зафиксирован под углом 15 градусов.

Отмечается, что ракета поразила все цели, заинтересовав потенциального заказчика. В ГККБ «Луч» не раскрыли название страны, которая присматривается к украинской разработке. Представитель предприятия добавил, что испытания провели на полигоне в Южной Азии.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась надежды заполучить ракету, которая хотя бы в теории могла бы представлять угрозу для России. При этом ВСУ продолжаются хвастаться новым вооружением, полученным от США, передает ytro.news.