Посольство России в Кабуле анонсировало поставку новой партии гумпомощи в Афганистан

Кабул, 30 ноября. РФ доставит в Афганистан новую партию гуманитарной помощи, сообщает российское посольство в Кабуле.

Как стало известно ранее, 18 ноября три самолета Ил-76 ВКС России доставили в афганскую столицу более 36 тонн гуманитарного груза. Очередная поставка запланирована на 1 декабря.

«Мы подтверждаем [прибытие гуманитарной помощи] 1 декабря», — говорится в сообщении диппредставительства.

Недавно спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил о готовности Москвы участвовать в проектах Кабула на коммерческой основе, пишет НСН. Дипломат подчеркнул, что у российской стороны нет планов на природные ресурсы государства.