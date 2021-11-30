На входе в пермский технопарк «Morion Digital» QR-коды посетителей проверяет робот

Разработанный в Сколково Promobot приветствует посетителей и просит отсканировать QR-код и паспорт. Полученные данные он сверяет с базой данных «Госуслуг».

Электронный охранник предназначен для работ в местах повышенного скопления людей, таких как торговые центры, супермаркеты и спортивные мероприятия. Безусловным плюсом железного сотрудника является то, что он не способен никого заразить и точно никогда не нагрубит. А еще он способен работать «без отрыва от производства» в течение десяти часов.

«Если QR-код неверный или другого человека, не совпадает с данными паспорта, или это, например, посторонний QR-код, робот сообщает администратору или другому ответственному сотруднику, что пытался пройти человек с неверным или неправильным QR-кодом», — рассказывает маркетолог компании Promobot Екатерина Лузина.

Помимо своих прямых обязанностей, Promobot дистанционно проверяет температуру, предупреждает об отсутствии маски и способен консультировать посетителей по интересующим их вопросам. В ближайшее время стоит ожидать появление таких роботов-фейсконтролей в Москве и Санкт-Петербурге.

«Да, раньше приходил, никто меня не встречал, а здесь меня встречают с распростертыми объятиями, просят предъявить мой QR-код, и система пропускает меня. Хорошо, что он у меня есть. Я считаю, что такая технология — это большой шаг в будущее, так как мы в XXI веке живем, это век как раз каких-то новых технологий, новых изобретений», — поделился впечатлениями сотрудник технопарка Антон.

Пермская компания Promobot производит сервисных роботов с 2015 года, и уже имеет свои офисы во Владивостоке, а также в США и Гонконге.