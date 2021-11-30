Политолог Жарихин заявил о признании Лукашенко в Евросоюзе после кризиса с мигрантами

Москва, 30 ноября. Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин прокомментировал ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе.

Как отметил политолог, в ситуации с беженцами президент Белоруссии Александр Лукашенко провернул «хитрый трюк», на который в ЕС не надеялись. Фактически белорусского лидера признали в Евросоюзе, поэтому теперь кризис пойдет на спад, уверен Жарихин.

«Пока что Лукашенко добился главного — его де-факто признали в Евросоюзе. Эту задачу он выполнил, а дальше посмотрим. Может быть, он хочет получить признание де-юре, но он понимает, что на данном этапе это несбыточная задача», — высказался политолог.

Как считает Жарихин, вопрос с беженцами будут решать комбинировано: кого-то увезут на родину, другие смогут добраться в Германию, третьи пожелают остаться в Белоруссии. В целом ситуация постепенно рассасывается, заключил он.

Днем ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре напряженную ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В Кремле отметили, что стороны обговорили график предстоящих контактов, сообщает НСН.

Как считает политолог Владимир Корнилов, ситуация с беженцами на границе отвлекает внимание от конфликта между Варшавой и Брюсселем. По его словам, сейчас все внимание обращено на «пограничные дела».