Ставки по некоторым вкладам Сбербанка поднялись выше 7%

Москва, 30 ноября. Сбербанк объявил о повышении с 30 ноября ставок по ряду вкладов,

Изменения коснулись «СберВклада» и «СберВклада Прайм».

«Так, максимальная эффективная ставка по "СберВкладу" с учетом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки "СберПрайм+" — до 8%», — уточнили в банке.

Срок, на который могут быть заключены оба вклада, — от одного месяца до одного года включительно. Минимальная сумма для депозита 100 000 рублей, а по максимальному показателю ограничения не установлены. Базовой линейки повышение не коснулось, для этих вкладов максимальная ставка предусмотрена на уровне 3,56%.

Сбербанк ранее сообщил, что автомобилисты, пользующиеся картой банка, получат новые возможности в следующем году. С помощью приложения они смогут платить за бензин и другие виды топлива на заправочных станциях в онлайн-режиме.

Также до конца декабря в «Сбере» проходит акция, позволяющая снимать наличные с кредитной карты без комиссии. Сделать это можно первые 15 дней после оформления договора, уточняет «ФедералПресс».