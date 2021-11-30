Умерла звезда фильма «Путешествие к центру Земли» Кэрол Дал

Нью-Йорк, 30 ноября. Ушла из жизни американская актриса Арлин Кэрол Дал. Артистке было 96 лет. Пока что причины ее смерти не указываются.

Информацию о смерти Кэрол Дал опубликовал ее сын, актер мыльных опер Лоренцо Ламас. Известно, что актриса умерла в Нью-Йорке в своем доме.

Причина смерти не раскрывается. Артистке было 96 лет.

«Я запомню ее смех, ее радость, ее достоинство, с которыми она проходила все невзгоды. Она никогда в жизни не говорила про кого-нибудь плохого слова», — написал сын актрисы.

Арлин Кэрол Дал также известна зрителям по картинам «Фортуна – это женщина», «Оттенок алого», «Господство террора», «В тылу врага», «Три маленьких слова». Она также появилась в сериалах «Одна жизнь, чтобы жить», «Все мои дети» и «Отступник». В последние годы жизни артистка не снималась и занималась косметикой.