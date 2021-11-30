Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу территорию ДНР

Донецк, 30 ноября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию ДНР из различного вооружения.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская сторона вела огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Николаевка в ЛНР, в результате были повреждены несколько жилых домов. При этом в Киеве заявляют, что страна может потерять армию, если попытается захватить Донбасс силой, передает ytro.news.