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Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу территорию ДНР

Армия
Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу территорию ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 30 ноября. Подразделения ВСУ за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв территорию ДНР из различного вооружения.

В сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская сторона вела огонь по территории республики из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли населенный пункт Николаевка в ЛНР, в результате были повреждены несколько жилых домов. При этом в Киеве заявляют, что страна может потерять армию, если попытается захватить Донбасс силой, передает ytro.news.

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