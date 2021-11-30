ВСУ нарушают Минские соглашения, а Зеленский спасает рейтинги и собственную власть

В Донбассе ВСУ в нарушение Минских соглашений осуществляют полеты боевой авиации, а также усиливают разведку и контрразведывательный режим. На этом фоне президент Украины провел пресс-марафон, где заявил, что Минские соглашения — «единственное, что работает». США тем временем продолжают осваивать долгосрочный украинский рынок атомной энергетики.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе продолжило движение вверх — 3 928 обстрелов против 3 843.

В субботу Бутусов выложил видео стрельбы «по российским оккупантам» из гаубицы Д-20. В воскресенье уточнил, что видео снято вне зоны ООС, но было уже поздно...https://t.co/baPImbu5Wy

На пост дважды официально отреагировали в ГБР и по разу – в ВСУ и ТКГ. pic.twitter.com/Hqc7zpDKUV — Петр и Мазепа (@PetrMazepa) November 29, 2021

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в районах Золотого (58 км северо-западнее Луганска), Попасной (66 км западнее Луганская), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, которые прошли подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Федеральное агентство новостей /

Именно в этих районах совершается большая часть всех нарушений на территории Луганской области. Эпизодические обстрелы ведутся и в районах Сокольников (38 км северо-западнее Луганска) и Веселой Горы Луганской (11 км северо-западнее Луганска).

На этом фоне район пребывания 24-й механизированной бригады посетила латвийская делегация во главе с атташе по вопросам обороны при посольстве Латвии на Украине полковником Александром Голмановсом. В ходе визита украинская сторона ознакомила гостей со своим видением ситуации на линии соприкосновения.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Итоги работы могут лечь в основу доклада для военного и политического руководства Латвии и дальнейшего принятия им решений по внешнеполитической деятельности.

На центральном участке фронта сложная обстановка фиксировалась в пригородах Донецка и Горловки. Продолжает оставаться неспокойной и ситуация напротив Дебальцево (45 км северо-восточнее Донецка), где расположены позиции 30-й механизированной бригады. На переднем крае со стороны ВСУ продолжают действовать расчеты ПТРК, по всей видимости прикрывающие танкоопасные направления. Подтверждением служит гибель в населенном пункте Марьинка, через который проходит трасса из Донецка на Запорожье, старшего оператора ПТРК роты огневой поддержки мотопехотного батальона 54-й мотопехотной бригады. Стала она результатом работы снайпера НМ ДНР.

❗️МИНУС ОДИН...

В ходе ответного огня НМ ДНР по позициям ВСУ ???????? 26/11/2021 ликвидирован рядовой 54 ОМБр Алхасли Али Наиб. В Харьковской ОГА уточнили, что потеряли земляка-военнослужащий был родом из Харьковской области. pic.twitter.com/C778g5TCY6 — Евгений Жилин (@zhilin_58) November 28, 2021

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровского (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

Федеральное агентство новостей /

В полосе обороны последней в начале недели погиб военнослужащий разведывательной роты 74-й отдельного разведывательного батальона, который, вероятно, нес службу на одном из наблюдательных постов, развернутых вдоль линии соприкосновения.

Также на южном участке фронта наблюдателями ОБСЕ было зафиксировано очередное нарушение минских договоренностей со стороны Украины — полет боевой авиации в нескольких километрах от линии соприкосновения и в 30-35 км от границы с РФ. Скорее всего, летал МиГ-29 или Су-27 ВВС Украины с одной стороны для проверки своих средств ПВО, а с другой — для вскрытия возможностей защитников Донбасса обнаруживать и реагировать на такие полеты.

О последнем говорит вывод средств радиоразведки ближе к линии соприкосновения, о чем также отмечается в отчете миссии ОБСЕ. Так, в населенном пункте Лебединское патруль ОБСЕ обнаружил довольно современный украинский комплекс радиоэлектронной разведки «Хортица-М», способный обнаруживать источники радиоизлучений, пеленговать их и прослушивать переговоры на удалении до 45 км.

Общий информационный фон о якобы подготовке РФ к «вторжению» на Украине не прошел мимо украинской группировки в Донбассе. Более всего он коснулся подразделений национальной гвардии, которыми были организованы оперативные и контрдиверсионные мероприятия во всей зоне ООС. Кроме того, военными мариупольской 12 бригады оперативного назначения усилены патрулирование и охрана северо-восточного побережья Азовского моря.

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

Новый транш от МВФ

23 ноября в обход процедуры одобрения парламентом или хотя бы ознакомления с условиями был одобрен кредитный транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти 700 млн долларов.

Рост тарифов и новые налоги. Что написано в меморандуме с #МВФ, под который Украина получила транш в $700 млн •#новости #Украина #SkeletInfo https://t.co/VsdSoYTNuM — Skelet Info (@sergeyskeletoro) November 26, 2021

В соответствии с согласованными условиями Киев обязался:

вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике;

обеспечить независимость центрального банка и сосредоточить денежно-кредитную политику на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечить финансовое здоровье банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора;

вести борьбу с коррупцией и продвигать судебную реформу;

снизить роль государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

В целом выполнение этих условий будет и далее способствовать росту тарифов на коммунальные услуги и налогов для населения, усилению контроля иностранцев за банковской и судебной системами Украины, а также «Энергоатомом».

Интервью Зеленского

На фоне падающих рейтингов 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью, целью которого было сбить антиправительственные настроения, договориться с олигархом Ринатом Ахметовым на «мировую» и подать сигнал России о готовности к переговорам.

Главное из 5-часового пресс-марафона Зеленского с специально отобранными СМИ. https://t.co/fugmvc7k21 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-марафон с 32 специально отобранными СМИ. Офис Президента объявила об этом мероприятии вечером 25 ноября. Не было о... pic.twitter.com/CK9OGGkIvJ — enovosty.com (@enovosty) November 27, 2021

Примечательно, что для мероприятия были отобраны 32 средства массовой информации, а само событие анонсировали вечером 25 ноября, что исключило участие в нем нежелательных ресурсов.

Однако, несмотря на обвинения в подготовке государственного переворота, олигарх Ахметов отказался от приглашения на переговоры в Офисе президента, что может означать о продолжении вектора на конфронтацию. Итогом такого противостояния вполне могут стать очередной политический кризис и смена власти на Украине.

"Вы понимаете, что я – президент Украины?" "А вы понимаете, что я – Ринат #Ахметов?" Журналисты назвали возможную причину конфликта между Зеленским и Ахметовым#Зеленскийhttps://t.co/C63qEl0Qsx — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) November 29, 2021

Сотрудничество США и Украины

22 ноября в ходе конференции «Атомные возможности для развития страны» американская компания Westinghouse и украинская «Энергоатом» подписали два соглашения о сотрудничестве.

Энергоатом и Westinghouse подписали соглашения по строительству двух новых энергоблоков АР1000 на площадке Хмельницкой АЭСhttps://t.co/QjkHkp47lT pic.twitter.com/lMtWObE4Ha — Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) November 22, 2021

Один документ предусматривает закупку услуг у Westinghouse для проектирования двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000, а второй — закупку тренажера и оборудования для строительства с длительным сроком эксплуатации. Согласно планам развития украинской атомной индустрии ввод в эксплуатацию этих двух реакторов планируется к 2029 году, а к 2035 году предполагается построить еще по одному АР1000 на Ровенской, Южно-Украинской и Запорожской АЭС.

По словам генерального директора Westinghouse Патрика Фрагмана, «Украина со временем должна вывести из эксплуатации российские реакторы». В настоящее время дела у Westinghouse идут не очень, и получение контракта с Киевом является спасательным кругом для атомной отрасли США. Поэтому в планы администрации президента Джо Байдена вряд ли входит какая-либо неконтролируемая дестабилизация ситуации на Украине. Сюда же относится и угроза военной конфронтации с Россией, которая будет всеми силами купироваться со стороны Вашингтона.

Сотрудничество Турции и Украины

28 ноября многими ресурсами, отслеживающими полеты воздушных судов, был замечен рейс Ил-76 ВВС Украины, вылетевший из турецкого аэропорта Текирдаг в направлении южной части Украины. Учитывая, что в аэропорту находится центр полетов и подготовки Bayraktar Akıncı, вероятнее всего, борт доставил очередную партию подготовленных экипажей для эскадрильи БПЛА 10 бригады морской авиации ВМСУ, базирующейся в Николаеве. Также вполне возможно, что на Украину была доставлена партия боеприпасов или комплектов ЗИП для комплекса.

❗️❗️Прямо сейчас ИЛ-76 ВВС ????????везет секретный груз из турецкого аэропорта Текирдаг, расположенного в Чорлу. Он используется как гражданский, так и военный аэродром.

Более того, там расположен центр полетов и подготовки Bayraktar Akıncı Flight and Training Centre. pic.twitter.com/z73eFJugX3 — Евгений Жилин (@zhilin_58) November 28, 2021

Перевозка на Ил-76 самих дронов представляется весьма затруднительным мероприятием, особенно если учесть, что размах крыла БПЛА Bayraktar TB2 составляет 12 метров, а ширина грузового отсека самолета — менее 3,5 метра.

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