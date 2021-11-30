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Предложение Путина о повышении МРОТ поддержали в Совфеде

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 10:56
Экономика
Предложение Путина о повышении МРОТ поддержали в Совфеде
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Инициатива президента России Владимира Путина по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума нашла поддержку у членов бюджетного комитета Совета Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон о федеральном бюджете на следующие три года ранее уже одобрила Госдума, а верхняя палата парламенте рассмотрит документ 1 декабря. Он включает в том числе поправки о финансовом обеспечении решения повысить с 2022 года на 8,6% (выше уровня инфляции) прожиточный минимум и МРОТ.

Закон должен вступить в силу 1 января. Величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения достигнет 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. В свою очередь МРОТ увеличится до 13 890 рублей.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выражал мнение, что минимальная сумма прожиточного минимума должна составлять не меньше 35 тысяч рублей.

Тем временем правительство решило при расчете уровня бедности использоваться показатель «граница бедности», сообщает «ФедералПресс».

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путин прожиточный минимум мрот совфед закон
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