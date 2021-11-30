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Сатановский посоветовал «закусывать» заявившему о «бегстве» ВС РФ полковнику ВСУ

Армия
Сатановский посоветовал «закусывать» заявившему о «бегстве» ВС РФ полковнику ВСУ
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 30 ноября. Политолог Евгений Сатановский поднял на смех полковника запаса ВСУ Петра Недзельского, заявившего о способности украинской армии обратить в «бегство» российские войска.

Эксперт отметил, что представители украинской политической верхушки и военного командования с завидной регулярностью демонстрируют отсутствие связи с реальностью. Чаще всего это проявляется в агрессивных антироссийских заявлениях. В качестве примера он привел слова Недзельского о том, что ВС РФ якобы «пустятся в бегство» после столкновения с ВСУ, передает «Экономика сегодня».

«Иногда у меня ощущение, что украинские политики, действующие и отставные, говорят какие-то вещи, не приходя в сознание. А украинские военные, видимо, сильно злоупотребляют горилкой. Закусывать, в конце концов, надо», – посоветовал Сатановский.

К категории далеких от реальности политолог также отнес слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы хотят свергнуть. Политолог напомнил, что обсуждение этой темы идет в Киеве на фоне фейков о повышенной концентрации российских войск у западных границ РФ.

«Идея, что его свергнут непременно 1 декабря, с указанием фамилии конкретного олигарха, который его будет свергать, и что на его границе, где почему-то оказались Смоленская и Брянская области РФ, концентрируются немыслимые танковые колонны, которые вот-вот в конном строю займут Полтаву... Развожу руками», – сказал Сатановский в эфире «Вести FM».

Ранее глава СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Москва ни на кого не собирается нападать. По его словам, сообщения о якобы российском вторжении являются злонамеренной пропагандистской акцией Госдепа США. Также сообщалось, что Вашингтон всеми силами пытается разморозить конфликт в Донбассе, передает ytro.news.

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Все новости / Армия / Сатановский посоветовал «закусывать» заявившему о «бегстве» ВС РФ полковнику ВСУ
россия всу армия сатановский
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