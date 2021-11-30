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Психолог Вероника Степанова грубо высказалась о смерти Градского

Шоу-бизнес
Психолог Вероника Степанова грубо высказалась о смерти Градского
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 30 ноября. Психолог Вероника Степанова грубо прокомментировала смерть известного музыканта Александра Градского. Поклонники певца были возмущены хамским поведением блогера.

Степанова жестко высказалась в Telegram-канале, когда узнала о смерти маэстро. Психолог не смогла проигнорировать разницу в возрасте между супругами и намекнула на неискренность отношений. Она опубликовала пляжное фото Градского с молодой супругой Мариной Коташенко и сделала резкое замечание.

Публикация возмутила поклонников легендарного исполнителя. В комментариях к репосту на канале «Я вам все расскажу!» пользователи Сети гневно высказались о Степановой и упрекнули ее в бесчеловечности.

«Прекратить надо это безумие... Ушел гений... Давайте почтим его память... А не будем смаковать сплетни»;

«Ничего не слышно было про его жену, она не пиарилась, не лезла в экран, тихо рожала детей. Зачем такие слова в день смерти такого большого человека. Земля ему пухом», — написали комментаторы.

При этом некоторые пользователи Сети согласились с высказыванием психолога. Они усомнились в прочности союза Градского с молодой супругой.

Градский ушел из жизни 28 ноября в возрасте 72 лет. По некоторым данным, артиста должны были похоронить на Кузьминском кладбище Москвы, где покоятся его родители. Но источник ФАН опроверг информацию о желании музыканта быть похороненным там.

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смерть степанова градский
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