Чубайс признал причастность ко всем негативным явлениям, происходящим в России

Москва, 30 ноября. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс дал интервью журналистке Ксении Собчак, где признал вину за «все плохое» в России.

Как сказал политик, он причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в стране.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», — высказался Чубайс.

Он добавил, что влияет на процессы, происходящие в России, так как «где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали». Также Чубайс отметил, что из-за него в стране и происходят положительные изменения.

Ранее публицист Владимир Винников проанализировал, может ли Роснано лишиться поддержки государства. По его словам, под руководством Чубайса корпорация «Роснано» набрала долгов на 131 миллиард рублей, в том числе по облигациям — на 71,58 миллиарда рублей.