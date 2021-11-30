Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 11:24
11:23
Политика
Авторы The Guardian удивились музыке, которую выбрала Меркель для прощальной церемонии
11:20
Общество
Опоздания на работу и нечищеные дороги: в Петербурге случился снежный коллапс
11:17
Армия
Украинское предприятие «Луч» провело испытания новой ракеты с американского БТР
11:15
Общество
Петербуржцы раскритиковали администрацию Беглова после снежного коллапса
11:11
Политика
Посольство России в Кабуле анонсировало поставку новой партии гумпомощи в Афганистан
11:11
Общество
Специалисты МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра 30 ноября
11:10
Общество
Штормовой ветер повалил деревья и привел к перебоям с электроснабжением в Крыму
11:08
Общество
The Moscow Post ответит за недостоверную публикацию о Пригожине в суде
11:07
Политика
Политолог Жарихин заявил о признании Лукашенко в Евросоюзе после кризиса с мигрантами
11:07
Общество
Терапевт Чернышова призвала не злоупотреблять кофе при перепадах атмосферного давления
Все новости

Чубайс признал причастность ко всем негативным явлениям, происходящим в России

Политика
Чубайс признал причастность ко всем негативным явлениям, происходящим в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 ноября. Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс дал интервью журналистке Ксении Собчак, где признал вину за «все плохое» в России.

Как сказал политик, он причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в стране.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», — высказался Чубайс.

Он добавил, что влияет на процессы, происходящие в России, так как «где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали». Также Чубайс отметил, что из-за него в стране и происходят положительные изменения.

Ранее публицист Владимир Винников проанализировал, может ли Роснано лишиться поддержки государства. По его словам, под руководством Чубайса корпорация «Роснано» набрала долгов на 131 миллиард рублей, в том числе по облигациям — на 71,58 миллиарда рублей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Чубайс признал причастность ко всем негативным явлениям, происходящим в России
россия чубайс роснано
Комментировать