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Лента
30 ноября 12:56
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12:51
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12:50
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12:50
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12:49
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12:48
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12:47
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12:45
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12:45
Экономика
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«Этот день в истории». Что произошло 30 ноября, праздники, факты, люди

Видео

30 ноября — День домашних животных. Виновники этого праздника скорее всего не поймут, что сегодня у них такое событие, но поздравить их не будет лишним. К сожалению, не все домашние питомцы живут в тепле и окружены хозяйской любовью. В последнее время набирает популярность акция «колокольчик», когда дети собираются в зоопарке в течение одной минуты звенят в колокольчики. Этим символическим жестом, они привлекают внимание общественности к проблемам защиты братьев наших меньших.

В этот день в 1993 году первый президент России Борис Ельцин подписал Указ «О Государственном гербе Российской Федерации». С тех пор двуглавый орел символизирует наше государство, гордо охватывая взглядом, вернее сказать взглядами, пространство от Европы до Азии и символизируя единство.

30 ноября мы вспоминаем о жертвах применения химического оружия. Это страшное изобретение, впервые испытанное Германией в Первой мировой войне, запрещено во всех странах. А организация ОЗХО следит за тем, чтобы это правило соблюдалось, а также уничтожалось старое химоружие и не производилось новое.

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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