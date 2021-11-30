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Стоимость электроэнергии в России резко увеличится к 2050 году

Экономика
Стоимость электроэнергии в России резко увеличится к 2050 году
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 ноября. Борьба с выбросами углерода в России приведет к резкому росту стоимости электроэнергии в стране к 2050 году. Об этом рассказали аналитики инвестиционного банка «ВТБ Капитал».

Подорожание ресурса для конечных потребителей может составить 28%, пишет РБК.

«Для снижения выбросов углерода на 60% к 2050 году России потребуется 102,7 триллиона рублей. Борьба с выбросами приведет к росту цен на электроэнергию», — констатируют аналитики.

В «ВТБ Капитал» отметили, что сокращение выбросов к 2050 году потребует 102,7 триллиона рублей.

«Эта оценка в целом соответствует стратегии Минэкономразвития, предполагающей выделение на эти цели 88,8 триллионов рублей», — приводит «ФедералПресс» выводы из отчета «ESG и декарбонизация».

Россия планирует стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году, отметил ранее президент Владимир Путин. Дополнительно экологизировать экономику позволят углеродные единицы.

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