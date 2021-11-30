МИД Германии не увидел в «Северном потоке — 2» угрозы для Украины

Берлин, 30 ноября. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отверг санкции против газопровода «Северный поток — 2».

Как отметил Бургер, власти Берлина принципиально отвергают экономические ограничения против союзников, поэтому в призыве Германии к США отказаться от санкций против «СП-2» нет «ничего удивительного». «Северный поток — 2» не представляет угрозы для Украины, пока через ее территорию осуществляется транзит газа, высказался представитель ведомства.

Также Бургер сообщил, что представители МИД и министерства энергетики недавно посетили США для переговоров с высокопоставленными представителями Белого дома и конгресса.

«Мы в тесном контакте по реализации совместного заявления и находимся на разных уровнях в регулярном и конструктивном контакте», — добавил он.

Ранее американские сенаторы заблокировали проект оборонного бюджета США с санкциями против России. В нем предлагался пакет с 18 поправками, среди которых — дополнительные ограничения против газопровода «Северный поток — 2», передает НСН.

Как считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман, Германия оказалась на пороге самой дорогой зимы за последние десятилетия. И если на России отказ от сертификации газопровода «Северный поток — 2» никак не отразится, то для немцев ситуация примет катастрофический оборот.