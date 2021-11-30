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Рианна получила звание национального героя Барбадоса

Общество
Рианна получила звание национального героя Барбадоса

Гавана, 30 ноября. Власти Барбадоса признали певицу Рианну национальным героем карибской республики. Поп-исполнительнице присудили почетный статус на торжественной церемонии.

Певица Рианна завоевала статус поп-звезды в США, но до 16 лет исполнительница прожила на Барбадосе. В 2018 году власти республики назначили ее чрезвычайным послом Барбадоса — артистка получила статус благодаря вкладу в популяризацию государства.

Во вторник состоялась инаугурация первого президента Барбадоса. На той же церемонии премьер-министр Миа Моттли объявила о присуждении Рианне статуса национального героя.

«От имени нации и гордого народа мы объявляем тебя национальным героем Барбадоса, наш посланник Робин Рианна Фенти. Продолжай сиять как алмаз и быть гордостью своей страны», — заявила Моттли.

В сферу влияния Рианны вошли области туризма, образования и инвестиций.

Помимо общественной деятельности, звезда начала активно развиваться в мире моды благодаря собственному бренду нижнего белья. Однако этой осенью Рианна спровоцировала критику из-за неудачного наряда в стиле ретро.

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