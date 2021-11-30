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Месси высказался о получении «Золотого мяча» в седьмой раз

Спорт
Месси высказался о получении «Золотого мяча» в седьмой раз
Global Look Press  /  Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de

Париж, 30 ноября. Аргентинский футболист Лионель Месси прокомментировал получение «Золотого мяча» в седьмой раз. По его мнению, в сезоне он был достаточно хорош, чтобы вновь взять награду.

Несмотря на то, что «Барселона» не смогла выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании, команда вместе с Месси боролась за победу до конца. Каталонский клуб в итоге взял Кубок Испании.

Летом 34-летний аргентинец покинул «Барселону», за которую играл почти 20 лет. Форвард перешел во французский клуб «ПСЖ», напоминает RT.

«Для меня большая честь — стать первым футболистом, выигравшим «Золотой мяч» как игрок «ПСЖ». Это особенное событие», — передает слова Месси с церемонии награждения RMC Sport.

Месси завоевал «Золотой мяч» в седьмой раз за свою карьеру. Первый раз аргентинца признали лучшим в 2009 году, пишет телеканал «360».

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футбол месси золотой мяч
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