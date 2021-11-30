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Кабан стал добычей амурского тигра в Мазановском районе
Общество
Кабан стал добычей амурского тигра в Мазановском районе
instagram.com/@amurleo_land  /  Пресс-служба нацпарка "Земля леопарда"

Благовещенск, 30 ноября. В охотуправлении Мазановского района Амурской области прокомментировали обнаруженные следы тигра и его добычу.

Как пояснили специалисты управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, обнаруженный след амурского тигра имеет ширину около 10,5 сантиметра: для самки это многовато, поэтому речь может идти скорее о молодом самце, сообщает AmurInfo.

В охотуправлении добавили, что рядом со следами тигра находилась туша кабана, которым полакомился хищник. Предположительно, сейчас тигр направляется из Мазановского в Сковородинский район, не исключено, что потом он двинется в Китай.

Ранее ФАН сообщал о том, что жители села Орловки Архаринского района Амурской области заметили тигра. В охотуправлении обратились к населению с просьбой не пытаться делать селфи с опасным хищником.

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