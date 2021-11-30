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Мэттью Макконахи отказался баллотироваться в губернаторы Техаса

Политика
Мэттью Макконахи отказался баллотироваться в губернаторы Техаса
instagram.com  /  Prnt scrn

Вашингтон, 30 ноября. Американский киноактер Мэттью Макконахи отказался выдвигать свою кандидатуру на губернаторских выборах в штате Техас. Об этом он написал в Twitter.

Актер объяснил подписчикам, что последние два года думал, в какой сфере принесет наибольшую пользу как себе, так и своей семье, а также обществу. Среди возможных вариантов Макконахи рассматривал политику. По словам актера, он изучал устройство родного штата и страны, оценивал свои перспективы.

«Это достойная уважения и вдохновляющая стезя. Но на данный момент я решил, что не пойду по этому пути», — написал Макконахи.

Голливудский актер ранее сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы штата Техас. Макконахи рассказал об этом в ходе подкаста The Balanced Voice.

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техас губернатор Макконахи
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