Мэттью Макконахи отказался баллотироваться в губернаторы Техаса

Вашингтон, 30 ноября. Американский киноактер Мэттью Макконахи отказался выдвигать свою кандидатуру на губернаторских выборах в штате Техас. Об этом он написал в Twitter.

Актер объяснил подписчикам, что последние два года думал, в какой сфере принесет наибольшую пользу как себе, так и своей семье, а также обществу. Среди возможных вариантов Макконахи рассматривал политику. По словам актера, он изучал устройство родного штата и страны, оценивал свои перспективы.

«Это достойная уважения и вдохновляющая стезя. Но на данный момент я решил, что не пойду по этому пути», — написал Макконахи.

Голливудский актер ранее сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы штата Техас. Макконахи рассказал об этом в ходе подкаста The Balanced Voice.