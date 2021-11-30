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Дикий медведь бегает по улицам Артема и нападает на людей

Видео

Медведь напал на женщину, ее госпитализировали с рваными ранами. Жизни девушки ничего не угрожает. Позже разъяренное животное нанесло травмы руки сотруднику охотнадзора.

Состояние пострадавшей врачи оценили, как тяжелое. Сейчас она находится в реанимации. После продолжительных поисков медведя удалось отследить. Животное поймали, но в ходе попытки задержания он стал проявлять агрессию и его пришлось убить.

Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что поведение зверя было нетипичным. Сейчас он должен был находиться в спячке, но, вероятно, был чем-то потревожен. Применить снотворное к разбушевавшемуся зверю не представлялось возможным из-за его высокой активности.

Ранее власти города просили жителей не выходить из дома из-за опасности нападения хищника.

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медведь артем
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