Политолог Корнилов сравнил мигрантов с манной небесной для Польши

Москва, 30 ноября. Ситуация с беженцами на польско-белорусской границе отвлекает внимание от конфликта между Варшавой и Брюсселем, считает политолог Владимир Корнилов.

Еще недавно между Польшей и ЕС разгорелся спор по поводу судебной реформы. Варшава признала верховенство национальной конституции над европейскими законами. В ответ на это Еврокомиссия призвала ввести санкции против поляков.

Миграционный кризис заставил руководства стран забыть об этом конфликте, ведь появились более важные проблемы, которые необходимо решать в срочном порядке. Политолог Корнилов проанализировал ситуацию и рассказал, почему беженцы стали для Польши манной небесной. По его словам, сейчас все внимание Варшавы и Брюсселя обращено на «пограничные дела».

twitter.com / Ministerstwo Obrony Narodowej

«Европа требует помогать Польше, Польша обращается к НАТО за поддержкой. И как-то отошли все эти проблемы польского правительства», — сказал эксперт «Украине.ру».

Варшава не только обвиняет Минск в кризисе, но и «под шумок» начинает совершать нападки на Россию, отметил Корнилов. Поляки будут повышать ставки в этой игре, выразил уверенность политолог.

В Минске другой взгляд на причины миграционного кризиса. Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Запад и НАТО используют беженцев для сдерживания армии республики, передает НСН. По словам главы государства, Альянс стянул многотысячный военный контингент к белорусской границе.