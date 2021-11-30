После отказа Эрдогана повышать ключевую ставку курс турецкой лиры упал на 4%

Анкара, 30 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никогда не выступит за повышение процентных ставок и не намерен идти на компромисс по данному вопросу. Вслед за этим комментарием накануне цена национальной валюты республики в очередной раз упала до 12,85 лиры за доллар. Курс несколько вырос к полудню, однако в целом снижение стоимости за день составило около 4%.

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Turkey's Erdogan says will never compromise on rates issue https://t.co/eWIhM9FAJ9 — Trevor Bartel (@lordmoz) November 29, 2021

Тем не менее это вряд ли переубедит главу государства в стремлении и дальше снижать ключевую банковскую ставку — обычно при повышении покупательной способности граждан этот шаг одновременно становится причиной инфляции. Однако вмешательство президента в банковские процессы снижает доверие к национальной денежно-кредитной политике и лишь усугубляет экономический кризис в стране.

Под давлением Эрдогана Центральный банк Турции с сентября снизил КС на 400 базисных пунктов и, как ожидается, вновь сделает это в декабре. Эксперты и оппозиционеры подвергли резкой критике такую политику, указав, что инфляция выросла уже примерно на 20%. Но глава республики не изменил своих взглядов, а недавние отрицательные скачки курса лиры счел искусственно поддерживаемым явлением.

С учетом того, что при обычных условиях снижение КС действительно должно стимулировать экономический рост, Эрдоган уверен, что за столь резким увеличением инфляции стоят иностранные агенты, добивающиеся повышения ставки в своих корыстных интересах.

«Дай бог, вы увидите, насколько инфляция упадет до выборов», — подчеркнул Эрдоган, отметив растущее возмущение среди сторонников увеличения КС.

Всего за этот год турецкая валюта потеряла в стоимости около 45%, в очередной раз поставив антирекорд 23 ноября — 13,45 лиры за доллар. При этом наиболее стремительно инфляция росла именно в те моменты, когда президент вынуждал главу Центробанка понижать КС. Однако Эрдоган продолжает искать виновных на стороне — в конце прошлой недели выяснилось, что он поручил Государственному наблюдательному совету, подчиненному ему аудиторскому органу, выявить учреждения, закупившие крупные объемы иностранной валюты, и проверить их на предмет незаконной финансовой деятельности.

Hey gidi #RecepTayyipErdogan" Turkish lira crashes to "insane" historic low after President Erdogan sparks sell-off" https://t.co/PKH6MWkfX8 — Hülya Alacaoğlu (@AlacaogluHulya) November 24, 2021

Издание Reuters по результатам своих опросов предположило, что инфляция в Турции в ноябре достигнет трехлетнего максимума в 20,7%. Как ожидают экономисты, в следующем году этот показатель составит уже около 30%. Обвал курса лиры сильно повлиял на местные рынки, в частности, на поставки некоторых медикаментов и цифровой техники из-за рубежа.

Серьезные финансовые проблемы уже становились причиной общественных протестов и все сильнее снижают популярность правящей партии на фоне приближающихся выборов. На данный момент турецкая валюта торгуется на уровне 12,89 лиры за доллар.