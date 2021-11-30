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Актер из «Универа» Ярушин пожаловался на поведение Гайдуляна в шоу «Звезды в Африке»

Шоу-бизнес
Актер из «Универа» Ярушин пожаловался на поведение Гайдуляна в шоу «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @ yarushinstanislav

Москва, 30 ноября. Актер Стас Ярушин признался, что остался недоволен «семинарами вежливости» от коллеги по ситкому «Универ» Андрея Гайдуляна. Артист признался, что такое поведение было неуместным в шоу «Звезды в Африке».

Актеры присоединились к экстремальному телепроекту «Звезды в Африке», где знаменитости испытывают себя в экзотичных условиях. Ярушин поделился впечатлениями от участия в реалити-шоу. Так, по словам актера, коллега Гайдулян удивил его попытками взять под контроль атмосферу между соперниками.

«Мне немного не понравилось то, что он приехал на шоу заниматься какой-то добротой, проводить семинары вежливости. Думаю, там не стоило этого делать, Андрюха этим меня в хорошем смысле слова выбесил», — пожаловался актер OK! Magazine.

Помимо Гайдуляна, в телепроекте также приняла участие Анна Хилькевич. Ярушин отметил, что хорошо знает актрису и она не открылась для него с неожиданной стороны в необычных условиях.

Несмотря на восторженные впечатления Ярушина, не все зрители остались довольны поведением Хилькевич в телепроекте. Актриса ответила на критику в соцсетях и подчеркнула, что аудитории показывают лишь самые яркие моменты шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер из «Универа» Ярушин пожаловался на поведение Гайдуляна в шоу «Звезды в Африке»
гайдулян Ярушин звезды в африке
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