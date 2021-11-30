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МИД Эстонии анонсировал введение антибелорусских санкций 2 декабря

Политика
МИД Эстонии анонсировал введение антибелорусских санкций 2 декабря
vm.ee

Таллин, 30 ноября. Новые рестрикции Евросоюза против Белоруссии должны вступить в силу 2 декабря. Об этом заявила минитстр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Отношения между республикой и ЕС обострились на фоне миграционного кризиса. Брюссель обвинил Минск в ухудшившейся ситуации с нелегалами, однако Белоруссия отвергла все нападки. Лийметс анонсировала выход новых ограничительных мер, связанных с обострением на границе, 2 декабря.

«Подготовка пятого пакета санкций в отношении Белоруссии близится к завершению, и его планируется принять на этой неделе», — подчеркнула глава МИД в беседе с ERR.

Ранее Норвегия выразила желание присоединиться к вводу антибелорусских санкций, передает Национальная служба новостей. Государство также возложило ответственность за дестабилизацию ситуации на границе с помощью мигрантов на Минск.

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санкции белоруссия эстония
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