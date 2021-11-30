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Сотрудник СБУ Витюк призвал не спешить в обвинениях по делу о госперевороте на Украине

Политика
Сотрудник СБУ Витюк призвал не спешить в обвинениях по делу о госперевороте на Украине
flickr.com  /  Juanedc/CC BY-SA 3.0

Киев, 30 ноября. Руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк прокомментировал информацию о готовящемся госперевороте в стране.

По его словам, пока рано говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле.

«Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, и потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация», — рассказал он журналистам.

Витюк добавил, что в скором времени ведомство проинформирует о ситуации «надлежащим образом». Он отметил, что подготовка госпереворота это «один из примеров попыток России» дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине. В 2021 году СБУ открыла более 40 дел о действиях, направленных на захват государственной власти, заключил он.

Ранее СБУ объявила о начале расследования подготовки «захвата власти» в стране группой россиян и украинцев. По данным ведомства, заведено уголовное дело, пишет НСН.

Израильский политолог Яков Кедми назвал США инициаторами информационной истерии о «вторжении» России на Украину. По его словам, утверждения западных политиков и СМИ о якобы готовящейся «атаке российских войск» на Украину не имеют ничего общего с реальностью.

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