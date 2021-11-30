Питер Джексон выпустил документальный фильм The Beatles: Get Back

Вашингтон, 30 ноября. Документальный фильм The Beatles: Get Back вышел на стриминговом сервисе Disney+. Режиссер картины Питер Джексон, известный по проектам «Кинг-Конг» и «Властелин колец», раскрыл подробности работы над лентой.

По его словам, студия хотела вырезать из фильма все ругательства из-за своей политики. Однако участники выступили категорично против такого шага. Музыканты Пол Маккартни и Ринго Старр были не согласны с удалением мата из фильма, поскольку, по словам Джексона, это реальность — в то время «ливерпульская четверка» использовала нецензурную лексику.

«Пол описывает фильм как нечто очень грубое. Он сказал мне: «Это очень точный портрет того, какими мы были тогда». Ринго сказал: «Это правдиво». Правдивость важна для них более всего. Они не хотят обеления или дезинфекции», — указал режиссер документального фильма в интервью NME.

Disney в итоге сдалась и одобрила мат в картине, отметила «Культуромания». Перед началом фильма появляется предупредительная надпись о наличии в ленте ненормативной лексики и сцен курения.

Изначально фильм собирались выпустить в конце лета. Однако премьеру пришлось отложить из-за требования Джексона, который хотел взять дополнительное время на редактирование материала.