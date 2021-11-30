Американские конгрессмены выразили обеспокоенность из-за ядерной политики Байдена

Вашингтон, 30 ноября. Конгрессмены-республиканцы США в обращении к руководству Госдепартамента, Пентагона и Национальной разведки выразили обеспокоенность из-за ядерной политики, которую проводит администрация президента Джо Байдена.

Парламентарии считают, что Вашингтон должен учитывать «вызовы» со стороны России и Китая. Законодатели призвали при разработке ядерной политики сосредоточиться на объективной оценке фактов.

«По мере того, как подготовка администрацией «обзора ядерной политики» движется к завершению, крайне важно, чтобы в рамках данного процесса не принимались во внимание отвлекающие мнения идеологов, которые игнорируют новую опасную геополитическую реальность», — отмечается в письме конгрессменов.

Недавно стало известно о намерении США усилить военное сдерживание России в Европе, пишет НСН. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника главы Пентагона по политическим вопросам Мара Карлин.

Вместе с тем в России призывают лишить Соединенные Штаты статуса ядерной державы. Белый дом регулярно удивляет мир и демонстрирует деградацию, поэтому от него можно ожидать чего угодно, отметил журналист Юрий Кот.