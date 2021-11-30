Проблемы петербургской промышленности: кадры, логистика, инфраструктура

Почему Санкт-Петербург так медленно развивается, что может быть локомотивом роста для петербургской промышленности, куда подевались местные кадры и чем плоха городская логистика?
Эти и другие вопросы обсудят в студии медиацентра «Патриот» гости депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрия Панова в авторской программе «В десятку с Дмитрием Пановым».
Гости программы:
- Ольга Петровна Окерешко, генеральный директор ООО «Биопин ФАРМА»;
- Виктория Сергеевна Нестерова, генеральный директор АО «Изотерм».
Эфир состоится во вторник, 30 ноября, в 12:30.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
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