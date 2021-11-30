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Комплексы «Бал» с обновленными ракетами Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря

Армия
Комплексы «Бал» с обновленными ракетами Х-35 возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 30 ноября. Модернизированные береговые комплексы «Бал» с ракетами Х-35 поступят на вооружение ракетной бригады в Крыму, а также одного из соединений Северного флота в Арктике.

Источник в оборонном ведомстве сообщил «Известиям», что береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал» со сверхдальнобойными противокорабельными ракетами-невидимками проходит испытания. В этом году пуски уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 выросла и значительно превысила 300 км.

Отмечается, что комплекс «Бал» с новыми боеприпасами сможет поражать не только корабли, но и наземные цели с высокой точностью благодаря усовершенствованной системе наведения. По словам специалистов, X-35 практически незаметны для радаров потенциального противника. Береговые комплексы смогут эффективно прикрывать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ провели учения на побережье Черного моря с использованием противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Также стало известно, что Белоруссия хочет разместить на своей территории российские «Искандеры», передает ytro.news.

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арктика крым ракеты бал х-35 брк
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