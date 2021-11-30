Саранск претендует на проведение чемпионата России по греко-римской борьбе

Саранск, 30 ноября. Соревнования по греко-римской борьбе могут пройти в новом спорткомплексе, который планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

По словам министра спорта и молодежной политики Мордовии Александра Савилова, уже почти достроенная «Саранск Арена» будет многофункциональным спорткомплексом, поэтому рассматривается в том числе как площадка для проведения турниров по греко-римской борьбе, сообщают «Известия Мордовии».

Находящийся в Мордовии с рабочим визитом президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что федерация готова рассмотреть кандидатуру Саранска. Необходимо только обсудить и согласовать детали, включая год проведения турнира.

Ранее ФАН сообщал об итогах открытого чемпионата Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу. Эти соревнования, проходящие два раза в год, пользуются неизменной популярностью и ежегодно собирают сотни участников, которые демонстрируют жюри и зрителям свои рельефные мышцы.