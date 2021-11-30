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Рубль укрепился к доллару на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Рубль укрепился к доллару на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Курс доллара на открытии Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Евро укрепился по отношению к российской валюте.

Доллар подешевел на 6 копеек — до 74,54 рубля, что стало продолжением коррекции после достижения локального пика в 75,61 рубля. В свою очередь евро подорожал на 21,25 копейки и составил 84,4 рубля. Европейская валюта также оставила позади максимум в 85,61 рубля, однако восстановила почти половину от последующего падения.

Рубль ранее продемонстрировал укрепление из-за положительного новостного фона. Высокая стоимость нефти позитивно сказалась на обменном курсе отечественной валюты.

Инвестиционный стратег компании «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин отмечал, что наибольшую прибыль принесет не хранение долларов и евро в наличной форме, а их вложение в финансовые инструменты. Речь идет об облигациях или биржевых фондах, цитирует его «ФедералПресс».

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