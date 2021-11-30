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Захарова иронично ответила на планы США по расширению военного присутствия в Австралии

Армия
Захарова иронично ответила на планы США по расширению военного присутствия в Австралии
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 30 ноября. Тихоокеанские амбиции Пентагона наглядно демонстрируют лицемерие США с их экологической повесткой, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение Вашингтона разместить наступательное вооружение в Австралии и на островах Тихого океана ради «сдерживания» Китая.

«Это же в рамках "зеленой экономики" все делается, да? Экологическая повестка в действии, так сказать», —заметила Захарова в своем Telegram-канале.

Она с иронией подчеркнула, что в стремления американских властей по защите окружающей среды «особенно хорошо верится» после информации о планах по строительству атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений у австралийского побережья.

Ранее США, Великобритания и Австралия объединились в тихоокеанский военный альянс AUKUS. В рамках работы организации Канберра построит как минимум восемь атомных подлодок, передает RT.

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сша захарова австралия
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