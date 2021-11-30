Захарова высмеяла планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии

Москва, 30 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Пентагона о планах по расширению военной инфраструктуры в Австралии и на островах Тихого океана.

Как отметила российский дипломат, эти действия американского министерства обороны проводятся «в рамках зеленой экономики».

«Экологическая повестка в действии, так сказать. В нее особенно хорошо верится после информации о планах по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений у берегов Австралии», — написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее в Пентагоне заявили, что США провели ревизию глобальной дислокации своих войск в Европе. Этими мерами власти хотят усилить сдерживание «агрессии России».