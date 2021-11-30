Итоги миграционного кризиса вокруг Белоруссии — почему выиграла Польша

По итогам миграционного кризиса ЕС вводит новые санкции в отношении Белоруссии со 2 декабря. Предполагается, что санкции затронут 28 физлиц и компаний, среди которых «Гродно Азот», «Белоруснефть» и «Белавиа». Также под санкции попадет «Sputnik Беларусь» (холдинг «Россия сегодня») и один из телеканалов. Им грозит блокирование операций в евро, закрытие счетов в европейских банках и закрытие YouTube каналов.

Почему ЕС так жестко реагирует на беженцев из Белоруссии, но не реагирует на значительно большее количество мигрантов, попадающих в ЕС из Турции, Греции или Италии? Как должна ответить Белоруссия на санкции ЕС? Кто выиграл и кто проиграл в ходе миграционного кризиса? Грозит ли «Газпрому» оборотный штраф по итогам расследования энергетической комиссии ЕС в 80 миллиардов евро?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Николай Маратович Межевич, руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН.

Напомним, ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября, когда группа беженцев численностью в 2000–3000 человек достигла польской границы со стороны Белоруссии. Мигранты просили пустить их на территорию Евросоюза в соответствии с правилами ЕС, однако Польша ответила беспрецедентной эскалацией, разместив у границ войска, включая танки. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к кризису.

Эфир пройдет 30 ноября, во вторник, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

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Прямой эфир пройдет здесь.

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