Контроль за снегоходами и квадроциклами в России может ужесточиться

Москва, 30 ноября. Минсельхоз РФ разработал законопроект, который ужесточит контроль за снегоходами, квадроциклами и другими видами внедорожной техники. Информация появилась в распоряжении «Коммерсанта».

Предполагается, что ведомство подготовит список неисправностей, при которых водить данный транспорт запрещается. Кроме того, согласно проекту, в список войдут условия и требования к водителям.

Так, запрет может быть введен, если на транспортном средстве зафиксируют неисправность рулевой и выхлопной систем. Нарушением станет отсутствие номерного знака или неработающие фары.

На данный момент прогнозируется, что меры будут готовы к 1 сентября следующего года. После этого закон вступит в силу.

Меры разработают на фоне участившихся аварийных ситуаций, которые создают водители на квадроциклах и снегоходах. Так, недавно смертельное ДТП произошло возле деревни Федоровка в Тульской области. Мужчины передвигались на транспорте и перевернулись в результате заноса.