Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 09:52
09:50
Общество
Десятибалльные пробки сковали Петербург утром 30 ноября из-за аномального снегопада
09:48
Политика
МИД Эстонии анонсировал введение антибелорусских санкций 2 декабря
09:47
Происшествия
Насильника приговорили к 20 годам колонии за убийство двух женщин в Иркутской области
09:46
Общество
Врач Нетесов посоветовал отказаться от поездок за границу из-за омикрон-штамма COVID-19
09:46
Происшествия
Медработницу из Магнитогорска заподозрили в подделке справок об отсутствии COVID-19
09:45
Политика
Сотрудник СБУ Витюк призвал не спешить в обвинениях по делу о госперевороте на Украине
09:43
Общество
Проблемы петербургской промышленности: кадры, логистика, инфраструктура
09:41
Происшествия
Порезавшим таксиста в Перми студентам вынесли приговор
09:37
Общество
Питер Джексон выпустил документальный фильм The Beatles: Get Back
09:36
Происшествия
Грабители вынесли несколько миллионов рублей из отделения банка в Екатеринбурге
Все новости

Контроль за снегоходами и квадроциклами в России может ужесточиться

Общество
Контроль за снегоходами и квадроциклами в России может ужесточиться
pxhere.com

Москва, 30 ноября. Минсельхоз РФ разработал законопроект, который ужесточит контроль за снегоходами, квадроциклами и другими видами внедорожной техники. Информация появилась в распоряжении «Коммерсанта».

Предполагается, что ведомство подготовит список неисправностей, при которых водить данный транспорт запрещается. Кроме того, согласно проекту, в список войдут условия и требования к водителям.

Так, запрет может быть введен, если на транспортном средстве зафиксируют неисправность рулевой и выхлопной систем. Нарушением станет отсутствие номерного знака или неработающие фары.

На данный момент прогнозируется, что меры будут готовы к 1 сентября следующего года. После этого закон вступит в силу.

Меры разработают на фоне участившихся аварийных ситуаций, которые создают водители на квадроциклах и снегоходах. Так, недавно смертельное ДТП произошло возле деревни Федоровка в Тульской области. Мужчины передвигались на транспорте и перевернулись в результате заноса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Контроль за снегоходами и квадроциклами в России может ужесточиться
запрет закон квадроцикл
Комментировать