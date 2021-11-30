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Журнал Marie Claire назвал возможную причину примерения Виндзоров и Сассекских
Общество
Журнал Marie Claire назвал возможную причину примерения Виндзоров и Сассекских
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему не сожалеют о том, что отказались от королевских привилегий и обязанностей и покинули родину, сделав выбор в сторону демократичных США, пишет Marie Claire.

Но королевские эксперты уверены, что парочке все же предстоит помириться с британской родней. По мнению обозревателей, принц Гарри и Меган Маркл не смогут избежать своего визита в Соединенное королевство вместе с детьми.

В апреле принц Гарри возвращался на родину. Повод был печальным — кончина его дедушки принца Филиппа. В июле герцог снова наведался на родину, на этот раз он вместе с братом Уильямом открыл памятник в честь их матери принцессы Дианы. Они работали над ним сообща. Меган при этом не было в Великобритании с марта 2020 года, когда они отреклись от официальных обязательств. Их старший сын Арчи не возвращался в Британию с момента своего отъезда на рождественские каникулы в Канаду еще в конце 2019 года. Его младшая сестра Лилибет вовсе не была на родине своего отца и не встречалась еще ни с кем из родственников, включая свою величественную прабабушку, а ведь девочку назвали именно в честь Елизаветы.

Причиной примирения Виндзоров и Сассекских может быть только приближающаяся кончина Елизаветы
wikipedia.org / Photograph taken by Julian Calder for Governor-General of New Zealand / CC BY-SA 4.0

В последнее время, как отмечают королевские эксперты, ситуация может кардинально измениться. Сейчас Виндзоры взяли курс на сплочение семьи вокруг королевы. Это происходит из-за того, что здоровье монарха может быть под угрозой.

Елизавета по этой причине даже пропустила несколько важных мероприятий. Ее присутствие было только на семейном торжестве — крещении сразу двух своих правнуков. По мнению журналистов, внучки Ее Величества решили совместить крещение своих сыновей, чтобы не беспокоить королеву несколько раз.

В следующем году королева планирует отметить свой Платиновый юбилей восшествия на престол. Как отмечает историк Эд Оуэнс, семья Сассекских сможет восстановить свою репутацию благодаря появлению на нем.

Примирение с семьей, конечно же, может произойти и после смерти монарха, но в этом случае Меган Маркл и Гарри могут пожалеть о том, что их дочь Лилибет так и не успела познакомиться с прабабушкой.

«Я полагаю, что в будущем произойдет определенное примирение, так что это просто зависит от того, как долго продлится правление королевы», — уточнил Оуэнс.

По мнению большинства обозревателей, все члены королевской семьи намерены во что бы то ни стало присоединиться к Ее Величеству на Рождество. Ведь состояние королевы может ухудшиться в любой момент, но идея прилета Сассекских в Сандрингем пока кажется неосуществимой.

Ранее сообщалось, что у королевы Елизаветы есть подземный ход, ведущий в бар.

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