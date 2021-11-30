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Член омской ОПГ приговорен к 5,5 года колонии за хищение 596 млн рублей

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 08:59
Происшествия
Член омской ОПГ приговорен к 5,5 года колонии за хищение 596 млн рублей
Невские Новости

Омск, 30 ноября. Суд города Омска вынес приговор члену организованной преступной группировки, которая похитила у страховой компании денежные средства в размере 596 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения прокуратуры.

Преступник был признан виновным в растрате и легализации похищенных денежных средств. Общая сумма ущерба составила 596 рублей. Потерпевшим юридическим лицом является ООО «Страховая инвестиционная компания».

«Уголовное дело в отношении данного фигуранта было выделено в отдельное производство, так как он длительное время скрывался от правосудия», — говорится в сообщении ведомства.

Суд назначил осужденному наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы. Он также должен будет выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей.

Еще один преступник, который в составе ОПГ расправлялся с неугодными бизнесменами, скоро предстанет перед судом в Москве. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и отправила его в судебную инстанцию.

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