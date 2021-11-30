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Фотосессия в стиле ню беременной Дианы Пожарской вызвала шквал критики от подписчиков

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 08:55
Шоу-бизнес
Фотосессия в стиле ню беременной Дианы Пожарской вызвала шквал критики от подписчиков
instagram.com  /  @dianapozharskaya

, 30 ноября. Актриса Диана Пожарская стала мамой в июне этого года. Во время беременности она предпочитала не распространяться о своем положении, однако сейчас появляются архивные кадры.

Опубликовал их отец новорожденного малыша Иван Янковский. В своем Instagram он выложил кадр с фотосессии Дианы. На нем она предстала полностью обнаженная с уже округлившимся животом. Однако поклонники не оценили такое своеобразное искусство и сразу засыпали комментарии критикой.

Фотосессия в стиле ню беременной Дианы Пожарской вызвала шквал критики от подписчиков
Pr Scr instagram.com / @ivanfilippovich

«Всегда были скромные фото, а тут! Такое должно быть в личном альбоме!» — возмутились поклонники.

Многие и вовсе отметили свое разочарование парой. По мнению подписчиков, беременность не является поводом для таких откровенных фотографий.

«Зачем выставлять напоказ самое сокровенное? Разочарована!» — пишут пользователи.

Впрочем многие отнеслись положительно к таким кадрам, да и сама Диана вовсю наслаждается новым статусом. По ее словам, такой поворот в жизни очень изменил ее и заставил забыть о работе, которой было посвящено столько сил и времени. Однако об этом актриса не жалеет, ведь теперь она «купается в любви и материнстве».

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беременность фотосессия диана пожарская иван янковский
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