Фотосессия в стиле ню беременной Дианы Пожарской вызвала шквал критики от подписчиков

, 30 ноября. Актриса Диана Пожарская стала мамой в июне этого года. Во время беременности она предпочитала не распространяться о своем положении, однако сейчас появляются архивные кадры.

Опубликовал их отец новорожденного малыша Иван Янковский. В своем Instagram он выложил кадр с фотосессии Дианы. На нем она предстала полностью обнаженная с уже округлившимся животом. Однако поклонники не оценили такое своеобразное искусство и сразу засыпали комментарии критикой.

Pr Scr instagram.com / @ivanfilippovich

«Всегда были скромные фото, а тут! Такое должно быть в личном альбоме!» — возмутились поклонники.

Многие и вовсе отметили свое разочарование парой. По мнению подписчиков, беременность не является поводом для таких откровенных фотографий.

«Зачем выставлять напоказ самое сокровенное? Разочарована!» — пишут пользователи.

Впрочем многие отнеслись положительно к таким кадрам, да и сама Диана вовсю наслаждается новым статусом. По ее словам, такой поворот в жизни очень изменил ее и заставил забыть о работе, которой было посвящено столько сил и времени. Однако об этом актриса не жалеет, ведь теперь она «купается в любви и материнстве».